النيابة العامة: السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمرتكبي هذا الفعل

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أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت من خلاله طريقة سير التحقيق في الحوادث المرورية، وعقوبات الحوادث المتعمدة.

حادث مروري ترتب عليه حق عام

وقالت النيابة العامة إنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

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عقوبات الحوادث المتعمدة

وأفادت النيابة، في بيانها، أن كل من ارتكب حادثا مروريا متعمدا أو مفرطا، ونتجت عنه وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو جزء منها، يعاقب بالآتي:

1- السجن مدة تصل إلى 4 سنوات

2- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال

3- دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.