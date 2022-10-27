مصاب بالرعب.. مواطن أوكراني يحمل اسم «فولوديمير زيلينسكي»

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يتسبب تشابه الأسماء، في كثير من الأحيان، في إحداث مشكلات أو مواقف محرجة، لكن في هذه الحالة التي ظهرت في أوكرانيا، يختلف الأمر قليلا، فصاحب الاسم يعيش حالة من الرعب الحقيقي.

القوات الروسية تعثر على زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي، مواطن أوكراني يبلغ من العمر 64 عاما، تضاعف خوفه ورعبه عندما جاءت القوات الروسية تطرق أبواب منزله في شرق أوكرانيا أواخر أبريل الماضي للتحقق من هويات السكان.

يتطابق اسم الرجل مع اسم الرئيس الأوكراني، ولا عجب في ذلك، فاسم عائلة زيلينسكي منتشر في مناطق كثيرة من أوكرانيا، وكذلك الاسم الأول فولوديمير.

ومن حسن حظ المواطن الأوكراني أن الجنود الروس فطنوا إلى تشابه الأسماء، وعدم تشابه الشكل أو الملامح، فعندما فتح لهم الباب، نظر أحد الجنود الروس إلى جواز سفره وانفجر ضحكا.

وقال الجندي: “لا تقلقوا يا رفاق، لقد انتهت الحرب.. يمكننا العودة إلى الديار.. لقد أمسكنا برئيسهم!”.

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زوجان يعيشان في ذعر دائم

زيلينسكي، الذي يحمل اسم الرئيس الأوكراني، والمولود عام 1958 في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، عمل سائقا في الجيش السوفياتي ثم عاملا في مجال البناء، حسب “الجديد”.

ومنذ العملية الروسية، أمضى زيلينسكي الذي لا تربطه قرابة بالرئيس الأوكراني، معظم الحرب مختبئا من القصف في قبو منزله، قائلا: “لقد أقلعت عن التدخين قبل أربع سنوات، لكنني عدت إليه”.

كانت زوجة المواطن الأوكراني أجليت إلى غرب أوكرانيا في بداية الحرب، لكن زيلينسكي رفض مغادرة المنزل الذي اشتراه قبل 20 عاما.

وعادت الزوجة إلى منزلها بعد إجلاء القوات الروسية من قبل الأوكران، لكنه الآن يتعرض لقصف المدفعية الروسية، وتشعر زيلينسكا بالذعر عندما يلقي انفجار في الخارج بالصفائح البلاستيكية الموضوعة على نافذة محترقة إلى الداخل.