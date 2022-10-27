مصاب بالرعب.. مواطن أوكراني يحمل اسم «فولوديمير زيلينسكي»
تواصل – فريق التحرير:
يتسبب تشابه الأسماء، في كثير من الأحيان، في إحداث مشكلات أو مواقف محرجة، لكن في هذه الحالة التي ظهرت في أوكرانيا، يختلف الأمر قليلا، فصاحب الاسم يعيش حالة من الرعب الحقيقي.
القوات الروسية تعثر على زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي، مواطن أوكراني يبلغ من العمر 64 عاما، تضاعف خوفه ورعبه عندما جاءت القوات الروسية تطرق أبواب منزله في شرق أوكرانيا أواخر أبريل الماضي للتحقق من هويات السكان.
يتطابق اسم الرجل مع اسم الرئيس الأوكراني، ولا عجب في ذلك، فاسم عائلة زيلينسكي منتشر في مناطق كثيرة من أوكرانيا، وكذلك الاسم الأول فولوديمير.
ومن حسن حظ المواطن الأوكراني أن الجنود الروس فطنوا إلى تشابه الأسماء، وعدم تشابه الشكل أو الملامح، فعندما فتح لهم الباب، نظر أحد الجنود الروس إلى جواز سفره وانفجر ضحكا.
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