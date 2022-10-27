الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
653 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. رابط التقديم
خاصية في هاتفك الجوال تمنع الاختراق
تحذير من ثغرات أمنية في منتجات zoom
الموارد البشرية تكشف الهدف من إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري
متى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية؟ «حساب المواطن» يجيب
3 ممارسات يومية بسيطة تساعدك على إنقاص الوزن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

653 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. رابط التقديم

653 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. رابط التقديم

653 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. رابط التقديم
٠٦:٢٩:٠١ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توظيف وإحلال عدد (653) من الوظائف الصحية الرسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط، وذلك وفقاً التفاصيل التالية:

الشروط :

1-  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية  أو الجامعات  الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني + بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

5- أن يجتاز المقابلة الشخصية .

التعليمات:

التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً

على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً .

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن  التقديم سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م الساعة (8.00 صباحا) حتى  يوم الثلاثاء 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م الساعة (2.30 مساءً)

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
السعودية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
الاحتلال يهدم مسجداً قيد الإنشاء في القدس

الاحتلال يهدم مسجداً قيد الإنشاء في القدس

١٠:٤٤ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
37 غارة جوية على مواقع للحوثيين في صعدة

37 غارة جوية على مواقع للحوثيين في صعدة

١٠:٢٦ م، الجمعة، ٠١ مايو ٢٠١٥
النجيفي يكشف عن مساومات «حزب الله» وإيران مقابل تدخلهم في العراق

النجيفي يكشف عن مساومات «حزب الله» وإيران مقابل تدخلهم في العراق

٠٨:٣٥ م، الأثنين، ١١ يناير ٢٠١٦
رئاسة “شؤون الحرمين” تُسدل كسوة الكعبة المشرفة غداً

رئاسة “شؤون الحرمين” تُسدل كسوة الكعبة المشرفة غداً

٠٥:٤٨ م، الأربعاء، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *