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تحذير من ثغرات أمنية في منتجات zoom

تحذير من ثغرات أمنية في منتجات zoom

تحذير من ثغرات أمنية في منتجات zoom
٠٥:٥٦:٠٤ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الخميس، تحذيرا أمنياً بشأن الثغرة الأمنية في منتجات Zoom.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تطبيق زوم أصدر عدة تحديثات لمعالجة ثغرات أمنية في عدد من المنتجات.

وأضاف أن هذه الثغرات الأمنية تتيح للمهاجمين إعادة توجيه المستخدم إلى موقع المهاجم وكذلك قد يتمكن من الاستيلاء على حساب المستخدم، مؤكدا أهمية التحديث للنسخ المتأثرة.

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الكلمات الدلالية:
Zoom تطبيق ZOOM تطبيق زوم ثغرات أمنية زوم

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