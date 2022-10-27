الموارد البشرية تكشف الهدف من إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل .

وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت .

يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل .

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