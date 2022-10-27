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الموارد البشرية تكشف الهدف من إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري

الموارد البشرية تكشف الهدف من إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري

الموارد البشرية تكشف الهدف من إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري
٠٥:٥٤:٣٨ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل .

وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت .

يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل .

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الكلمات الدلالية:
السعودية الغاء رقم سداد رخص العمل الموارد البشرية منصة قوى

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