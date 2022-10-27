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متى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية؟ «حساب المواطن» يجيب

متى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية؟ «حساب المواطن» يجيب

متى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية؟ «حساب المواطن» يجيب
٠٥:٤٢:٣٣ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

وأضاف البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على سؤال بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية ، أنه يمكن للمستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين بلغ 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

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الكلمات الدلالية:
برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن نتائج الأهلية

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