خاصية في هاتفك الجوال تمنع الاختراق
تواصل – فريق التحرير:
تسعى شركات الهواتف الجوالة وأنظمة التشغيل، دائما، إلى تحقيق عنصر الأمان في الأجهزة المستخدمة، وصولا إلى راحة المستخدمين، الذين يبحثون عن توافر عناصر الأمان والحماسة ضد التطفل أو الاختراق أو انتهاك البيانات الشخصية.
حماية هواتف “أيفون”
وإذا كنت تحمل جوالا من نوع “آيفون”، فقد اعتمدت شركة “أبل” على خاصية لتفعيل الأمان وحماية الأجهزة من الاختراق، وهي خاصية “وضع الإغلاق”.
إلا أن هذه الميزة تعمل على تعطيل وحظر الكثير من الأشياء، لذا لن يعمل الهاتف بالطريقة المعتادة أثناء تشغيل هذا الوضع، حسب “سكاي نيوز عربية”.
6 خطوات لتفعيل “وضع الإغلاق”:
- افتح الإعدادات “Settings”.
- انقر على “الخصوصية والأمان” (Privacy & Security).
- اختر “وضع الإغلاق” (Lockdown Mode).
- انقر على “تشغيل وضع الإغلاق” (Turn On Lockdown Mode).
- مرة أخرى، اختر “تشغيل وضع الإغلاق” (Turn On Lockdown Mode).
- انقر “تفعيل وإعادة تشغيل” (Turn On & Restart).
ولتعطيل وضع الإغلاق يتم اتباع نفس الخطوات.
اقرأ أيضا:
تسريب مواصفات هاتف آيفون 15 برو الجديد
عيوب تفعيل “خاصية الإغلاق”
يتم عند تفعيل خاصية وضع الإغلاق، إلغاء تفعيل عدد من المهام والأدوات على الجهاز، أبرزها:
- التصفح: حظر بعض تقنيات الويب المعقدة، مما قد يتسبب في بطء تحميل بعض مواقع الويب أو عدم عملها بشكل صحيح.
- دعوات الخدمة “Service Invitations”: حظر الدعوات الواردة لخدمات “أبل”.
- المراسلة: حظر معظم أنواع مرفقات الرسائل، باستثناء بعض الصور ومقاطع الفيديو والصوت.
- ألبومات الصور المشتركة: إزالة الألبومات المشتركة من تطبيق الصور، وسيتم حظر الدعوات للألبوم المشتركة الجديدة.
- توصيل الجهاز والإكسسوارات: لن تتمكن من توصيل جهازك بملحق USB أو كمبيوتر آخر.
- مكالمات الفيديو: حظر مكالمات الفيديو من “فيس تايم” (FaceTime) الواردة، ما لم تكن قد اتصلت مسبقا بجهة الاتصال.