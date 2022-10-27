الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
“STC” تعلن عن برنامج تدريبي للتوظيف وتكشف الشروط ورابط التقديم
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“STC” تعلن عن برنامج تدريبي للتوظيف وتكشف الشروط ورابط التقديم

“STC” تعلن عن برنامج تدريبي للتوظيف وتكشف الشروط ورابط التقديم

“STC” تعلن عن برنامج تدريبي للتوظيف وتكشف الشروط ورابط التقديم
٠٤:٥٧:٥٣ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2023/2022م؛ للسعودين من (الجنسين) في مختلف التخصصات، وفقًا للتفاصيل التالية:

الشروط:

أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية. درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات.لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2) سنوات. مستوى جيد في اللغة الإنجليزية. مهارات الاتصال.

التخصصات:

 (الإدارية، الهندسية، التقنية) أو ما يعادلها.

الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني:

 تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية. تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب. تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية. إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل السعودي.

طريقة التقديم:

أوضحت الاتصالات السعودية، أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج لوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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