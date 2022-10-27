بالفيديو.. أسراب هائلة من طيور «الفلامينجو» تغزو دولة كينيا

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بعد فترة طويلة من الغياب، عادت طيور الفلامينجو الوردية إلى بحيرة ناكورو في دولة كينيا شرق القارة الإفريقية.

ارتفاع منسوب المياه في البحيرة سبب ابتعاد الطيور

وحسب «رويترز»، فإنه قبل سنوات أدى ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناكورو في كينيا إلى ابتعاد أسراب طيور الفلامينجو الوردية بعدما كانت أكثر ما يجذب الزوار إلى متنزه ناكورو الوطني.

ونقلت الوكالة عن حراس المتنزه، أن اختفاء هذه الطيور أسفر عن تراجع كبير في أعداد الزوار، وأن عودتها أحيت الآمال في انتعاش تدريجي في منطقة تعتمد بشدة على السياح في التوظيف والإيرادات.

وأكد الحراس أن ارتفاع منسوب مياه بحيرة ناكورو في البداية دفع طيور الفلامينجو للرحيل إلى بحيرات قريبة مثل «بوجوريا» و«بارينجو» التي كانت مياهها أقل عمقًا، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت جعلت هذه البحيرات تفيض أيضًا مما اضطر الطيور للعودة.

معلومات عن طيور الفلامينجو «النحام»

وتتغذى طيور الفلامينجو أو النحام، على ديدان وطحالب تمنحها اللون الوردي، ويقلص ارتفاع منسوب المياه المناطق المثالية بالنسبة لها للتكاثر والحصول على الغذاء.