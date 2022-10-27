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بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 89 نقطة
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بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 89 نقطة

بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 89 نقطة

بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 89 نقطة
٠٤:٥٣:١٦ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 89.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11709.50 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 187 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 318 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

أسهم الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ورعاية، والراجحي ريت، وساب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، ودار الأركان، والأهلي، ورتال، وشاكر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.69% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأهلي، و أرامكو السعودية، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية ، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 134.84 نقطة ليقفل عند مستوى 19849.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 324 ألف سهم تقاسمتها 1444 صفقة.

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