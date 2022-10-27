أوكرانيا: لا نستبعد تفجير روسيا لمحطة زابوروجيا النووية وإلقاء اللوم علينا

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إننا لا نستبعد تفجير روسيا محطة زابوروجيا النووية وإلقاء اللوم بالكارثة على أوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن معارك شرسة للغاية تدور قرب باخموت في الشرق، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني عزز قواته على الحدود الشمالية خشية حصول أي هجوم انطلاقًا من أراضي بيلاروسيا.

تضرر الكثير من المنشآت الخدمية

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية: إن تقييد إمدادات الكهرباء في بعض المناطق الأوكرانية بسبب تضرر الكثير من المنشآت الخدمية، وأن منطقة كييف تواجه عجزًا بمقدار 30% في الكهرباء بعد الهجوم الروسي ليلاً على شبكة الطاقة.

ونقلت «بلومبيرج» عن المتحدث باسم القوات الأوكرانية، أن الهجمات الصاروخية الروسية انخفضت بنحو الثلثين خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بأنه على أوكرانيا عدم اللجوء إلى «الابتزاز النووي» للحصول على دعم الغرب.

الغرب حوّل أوكرانيا إلى مختبر للأسلحة الحديثة

فيما كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن الغرب حول الأراضي الأوكرانية إلى مختبر للأسلحة الحديثة، مؤكدة أن الغرب يسعى لجمع أموال لدعم أوكرانيا عبر مصادرة الأرصدة الروسية المجمدة.

في الوقت نفسه، علق الكرملن عن المفاوضات مع كييف، بأن أوكرانيا انسحبت من محادثات مع روسيا بناء على أوامر مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.