المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة لمكافحة أسوأ تضخم منذ عقود

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قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بنفس وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، حيث يكافح أسوأ تضخم منذ عقود.

وأعلن المركزي الأوروبي بقيادة رئيسة البنك كريستين لاغارد عن زيادة ضخمة متماشية مع التوقعات بمقدار 0.75 نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي في 19 دولة تشارك اليورو إلى 1.5%.

يأتي القرار قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إذ من المتوقع أن يقوم البنك بزيادة رابعة على التوالي بهذا الحجم، ليصل معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.

البنك المركزي يكافح للسيطرة على التضخم

ويكافح البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10% الشهر الماضي، مقارنة مع المستهدف عندي مستوى 2%.

وتبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد قاتمة في الشهر الماضي، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 0.9% العام المقبل من 3.1% في عام 2022. وقالت لاغارد في ذلك الوقت إن الركود يمثل خطرًا خلال فصل الشتاء.

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