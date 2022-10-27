«الموارد البشرية» تطلق خدمة إلغاء رقم السداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل.

تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات

وأوضحت أن هذه الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت.

وأشارت على أن الخدمة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل.

تحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل

في الوقت نفسه، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.

ويأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

وأكدت أنها حدثت ضوابط انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتي:

1 – بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته «منقطع عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

2 – يحق للعامل خلال مدة 60 يومًا الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي.

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