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كشف موقع “إيت ذيس”، المتخصص في شؤون التغذية والصحة، عن 3 عادات يومية، يجب القيام بها لفقدان الوزن.

3 ممارسات يومية بسيطة تساعدك على إنقاص الوزن

وأوضح الموقع أن تلك العادات هي:

1-تجنب الأطعمة المصنعة

لأنها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وتحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات والملح، وفق موقع “سكاي نيوز”.

2- إجراء تمارين القلب والقوة

فهي تعد أفضل التمارين لفقدان الوزن، حيث إن الجري، على سبيل المثال، يجعلك تحرق نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية. وفي المقابل، تمارين القوة وبناء العضلات تظل ضرورية لخسارة دهون الجسم.

3-تدرب لمدة ساعة أو أكثر كل يوم

وفي هذا الصدد، يشير موقع “Livescience” إلى أن التدرب يوميا لمدة 60 دقيقة قد يكون فعالا لفقدان الوزن، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة “الجمعية الأميركية للتغذية”.

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