مجانًا لأول مرة للمعلمين والمعلمات.. قناة تحوي نماذج وملازم اختبار الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

مجانًا لأول مرة للمعلمين والمعلمات، تم الإعلان عن قناة تحوي نماذج وملازم اختبار الرخصة المهنية.

أعلنت مدونة «الميدان التعليمي»، الإلكترونية التعليمية، أنه تم إطلاق قناة جديدة على «تليجرام»، مجانًا لأول مرة للمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي التعليم والخريجات.

وطالبت على حسابها في «تويتر»، جميع المقبلين على اختبار الرخصة المهنية بمتابعة هذه القناة، مؤكدة أن فيها نماذج وملازم وتجميعات لاختبار الرخصة المهنية، وذلك عن الطريق الضغط على هذا الرابط.

وفي وقت سابق، قامت مدرسة ابتدائية بمحافظة أحد المسارحة في جازان، بتزويد القرية التي يسكن فيها عدد من طلابها بأطباق للأقمار الصناعية وأجهزة إرسال لتمكينهم من متابعة قنوات «عين» التعليمية، مؤكدة أن الفكرة بدأت من إدارة المدرسة وبتوجيهات من الجهات التعليمية بالمنطقة؛ حيث تم حصر أعداد الطلاب الذين لا يستطيعون الدخول لمنصة “مدرستي” ولا يتوفر لديهم شبكة إنترنت.