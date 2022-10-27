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6 علامات للنوبة القلبية لدى النساء
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6 علامات للنوبة القلبية لدى النساء

6 علامات للنوبة القلبية لدى النساء

6 علامات للنوبة القلبية لدى النساء
٠٤:٠٣:١٩ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت طبيبة القلب الدكتورة سونيا بابو نارايان، المديرة المشاركة لمؤسسة القلب البريطانية أن هناك 6 أعراض للنوبة القلبية عند النساء.

وأضافت أن الأسطورة القائلة إن النوبات القلبية مرض ذكوري أسطورة مميتة بالنسبة للنساء، وفق صحيفة “التليجراف”.

وتابعت أنه في المملكة المتحدة، يموت ضعف عدد النساء بسبب أمراض القلب مقارنة بسرطان الثدي، خاصة من هن تحت سن الـ65.

6 علامات للنوبة القلبية لدى النساء

وبحسب طبيبة القلب البريطانية فإن تلك الأعراض هي:

1 – عدم الراحة في وسط الصدر.

2 – ضغط أو شد أو ثقل في الصدر قد ينتقل إلى الفك أو الذراعين أو الظهر.

3 – غثيان.

4 – الشعور بالتعرق.

5 – الشعور بالإغماء.

6 – القلق.

ومؤخرًا، أفادت مؤسسة القلب البريطانية أن النساء هن أكثر عرضة لتشخيص أولي خاطئ بنسبة تبلغ 50% بسبب استبعاد علامات النوبات القلبية وتشخيصها على أنها عسر هضم أو قلق أو حرقة في المعدة، فيصبح 70% منهن أكثر عرضة للموت في غضون شهر.

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أعراض أمراض القلب لدى النساء أمراض القلب النوبة القلبية

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