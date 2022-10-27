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رئيس تداول: نستهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتسهيل الممارسات بين المستثمرين

رئيس تداول: نستهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتسهيل الممارسات بين المستثمرين

رئيس تداول: نستهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتسهيل الممارسات بين المستثمرين
٠٤:٠٥:١٢ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس تداول، المهندس خالد الحصان، إن أسواق تداول تعمل على تسهيل الممارسات بين المستثمرين والوسطاء ورفع الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الأمر يتعلق بزاوية المعايير التي تعتمدها التصنيفات الاستثمارية.

وأوضح “الحصان” – خلال جلسة حوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار، ضرورة الفصل بين المعايير البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة، لافتًا إلى أن الحوكمة أكثر وضوحًا لوجود لوائح تحكمها في سوق المال، أما المعايير الاجتماعية فإن تعريفها يختلف باختلاف المؤسسات والجهات.

وأضاف: أما المعايير البيئية فهي معنية بالأثر البيئي من خلال التعاون الدولي بين البلدان، والذي يمكن تطويره من خلال إطار تنظيمي أكثر صرامة.

وأوضح أن عقلية المسؤولية والمساءلة هي مرحلة تطور بالنسبة لأسواق رأس المال، لافتًا إلى ضرورة التفكير والتعاون فيه.

انطلاق فعاليات اليوم الثالث من المبادرة

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثالث من النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

وتقام الدورة الجديدة من المؤتمر، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وتتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

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أسواق تداول الاستثمارات الفرص الاستثمارية المستثمرين تداول رئيس تداول

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