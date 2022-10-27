أمانة جدة: مصادرة 17 طنًا من الخضراوات والفواكه

تواصل – فريق التحرير:

نفذت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملة موسعة خلال شهر أكتوبر الحالي لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية والتي أسفرت عن مصادرة 17 طنًا من الخضراوات والفواكه.

وقال رئيس بلدية الشرفية الفرعية، سعد محمد القحطاني، إن الفرق الميدانية نفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين شملت أحياء الرويس الشرفية – النسيم – الورود حيث جرى مصادرة وإزالة مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات ومصادرة 63 من البسطات والعربات المخالفة.

وأوضح أنه جرى تسليم المحتويات للجمعيات الخيرية إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات، مؤكدًا استمرار جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة الظواهر السلبية ومنع “البيع العشوائي”.

مصادرة 4 أطنان من الخضراوات والفواكه

وخلال الأيام الماضية، صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المطار الفرعية، 4 أطنان من الخضراوات والفواكه، خلال حملة ميدانية نفّذتها، ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني، أن الفرق الرقابية تعقبت الباعة الجائلين ورصدت بسطات وعربات عشوائية لخضراوات وفواكه في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية بمنطقة سوق الخضراوات المركزي وفي الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وتمكن مراقبو البلدية من مُصادرة المضبوطات وإزالة آثار البسطات من الشوارع والطرق وذلك ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.

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