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وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري لمختلف المؤهلات

وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري لمختلف المؤهلات

وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري لمختلف المؤهلات
٠٣:٠٥:٥٩ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري من خلال موقع «الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع» توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية:

– استشاري طوارئ الأطفال

* المؤهلات والخبرة:

1 – القدرة على تحمل مسؤولية أكبر في أمور رعاية المرضى.

1 – الالتزام بالتعلم والتدريب لمتابعة مهنة في التخصص الذي اختاره.

3 – القدرة على التعامل بهدوء ، بلباقة ودبلوماسية مع المريض والموظفين على حدٍ سواء.

4 – القدرة على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات، الزمالة في طب طوارئ الأطفال أو أي مؤهل معادل

– استشاري طب الأعصاب

* المؤهلات والخبرة:

1 – وجود دوافع ذاتية ومع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال، مع القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

2 – القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية، مع الحصول على الزمالة في طب الأعصاب أو أي مؤهل معادل.

* التقديم:

 – للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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