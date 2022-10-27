وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري لمختلف المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري من خلال موقع «الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع» توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* المسميات الوظيفية:
– استشاري طوارئ الأطفال
* المؤهلات والخبرة:
1 – القدرة على تحمل مسؤولية أكبر في أمور رعاية المرضى.
1 – الالتزام بالتعلم والتدريب لمتابعة مهنة في التخصص الذي اختاره.
3 – القدرة على التعامل بهدوء ، بلباقة ودبلوماسية مع المريض والموظفين على حدٍ سواء.
4 – القدرة على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات، الزمالة في طب طوارئ الأطفال أو أي مؤهل معادل
– استشاري طب الأعصاب
* المؤهلات والخبرة:
1 – وجود دوافع ذاتية ومع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال، مع القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.
2 – القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية، مع الحصول على الزمالة في طب الأعصاب أو أي مؤهل معادل.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).