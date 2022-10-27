وزير المالية: علاقتنا مع أمريكا إستراتيجية وتمتد لعقود

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن “الحرب في أوكرانيا غيّرت بعض الشيء في خطط الإنفاق الموضوعة سابقًا”.

وأضاف “الجدعان” في لقاء مع “العربية” على هامش مؤتمر الاستثمار: “علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية وتمتد لعقود”.

وتابع: “في الربع الأول 2023 سنقوم بدراسة كيفية توزيع الفوائض للعام الحالي”، مضيفًا: “عملنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم الدعم للدول المحتاجة”.

توقعات بآفاق إيجابية للاقتصاد الخليجي

وكان وزير المالية قد توقع آفاقًا إيجابية لدول الخليج العربية خلال السنوات الست المقبلة، على الرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها العديد من الأحداث الجيوسياسية حول العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أمس الأربعاء في اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، بنسخته السادسة، المنعقد في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام.

وردًا على سؤال خلال الجلسة حول توقعاته، قال الجدعان: “السنوات الست المقبلة ستكون جيدة لدول الخليج العربية”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “منطقة الشرق الأوسط الأوسع قد تشهد ظروفًا صعبة ودورنا مساعدتها؛ فيما ينبغي أن يتم العمل عالميًا لأجل المزيد من التعاون والتعاضد لتحقيق الاستقرار”.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: نمو الاستثمار بنسبة 19% في أول 9 أشهر من 2022