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عاجل.. بوابة ديوان المظالم تعلن التوقف مؤقتًا لهذه المدة

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عاجل.. بوابة ديوان المظالم تعلن التوقف مؤقتًا لهذه المدة

عاجل.. بوابة ديوان المظالم تعلن التوقف مؤقتًا لهذه المدة

عاجل.. بوابة ديوان المظالم تعلن التوقف مؤقتًا لهذه المدة
٠٢:٤١:١٨ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بوابة ديوان المظالم، عن التوقف المؤقت لخدماتها لمدة 3 أيام لإجراء أعمال الصيانة.

وقالت في حسابها على تويتر: “سعيًا من ديوان المظالم لتطوير خدماته الرقمية وتقديم أفضل الحلول الممكنة، ستجرى أعمال صيانة للخدمات الرقمية ابتداءً من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل”.

وأضافت أنه “سينتج عن ذلك توقف جميع الخدمات ببوابة ديوان المظالم” خلال هذه المدة.

وكانت البوابة أعلنت عن توقف مماثل في الأيام نفسها من الأسبوع الماضي لأعمال الصيانة.

خدمات ديوان المظالم

ومؤخرًا، كشف ديوان المظالم عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات المتاحة في منصة معين الرقمية، إذ قد بلغ 4.598.138 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة.

وأوضح الديوان في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تتيح إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية بإيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم، إضافةً إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في مختلف مناطق المملكة.

ويولي ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وعبر فريق متخصص في تطوير منصة “معين” الرقمية، اهتمامًا بالغًا بمتابعة وقياس أرقام وإحصائيات المنصة وخدماتها؛ بهدف الاستفادة منها في تقييم أداء الخدمات الإلكترونية عبر المنصة وضبط جودة الأداء.

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