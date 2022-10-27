صندوق الاستثمارات يطلق برنامج تنمية المحتوى المحلي لتحفيز القطاع الخاص

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‏أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامج تنمية المحتوى المحلي لتحفيز القطاع الخاص ولتحقيق مستهدف الصندوق بزيادة إسهاماته وشركاته التابعة إلى 60% بنهاية عام 2025.

‏‎وأوضح الصندوق أن البرنامج هدفه تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة إضافة إلى رفع الوعي للمجتمع والقطاع الخاص تجاه أهمية برامج ومبادرات المحتوى المحلي.

الصندوق يستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة

كانت رئيسة الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة رانيا نشار، أكدت أن الصندوق يستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة بحلول 2025.

وأضافت نشار في جلسة خلال مؤتمر مبادرة صندوق الاستثمارات العامة، أن لديه العديد من الأهداف لزيادة تملك المساكن ولخلق الوظائف، وقد تم إيجاد – من خلال شركات الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر – نحو 500 ألف وظيفة.