«تقويم التعليم» توقع 6 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي في هذه المناطق

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز»، بمدينة تبوك، أنها وقعت 6 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع عددٍ من الشركات التعليمية، بمناطق تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت أن الاتفاقيات، وقعها من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز «تميز» أحمد الجبيلي، كان ذلك مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات التعليمية الآتية:

1 – مدارس منارات الصالحين الأهلية.

2 – مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية.

3 – منارات تبوك الأهلية، وتبوك العالمية.

4 – مدارس استرا العالمية.

5 – طلائع الغد الأهلية، حيث تضم تلك المدارس 26 مجمعًا وفرعًا تعليميًا.

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز “تميز” لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بمنطقة تبوك، الذي اختتم اليوم واستمر يومين بمشاركة وحضور مدير التعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من: «تبوك – الجوف – الحدود الشمالية –حائل – القريات» وعدد من الشركات التعليمية.

عُقدت الشراكة مع 105 مدارس وجهات تعليمية

واستهدف اللقاء الذي عُقد بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي، الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المدن المستهدفة بالمناطق التعليمية وعددها 105 مدارس وجهات تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، البالغ عددهم 26 من مشرفي ومشرفات التعليم الأهلي.

وشمل اللقاء عددًا من الجلسات، تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي وفلسفته، ودوره ومعاييره، والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي، وتنظيم عمل الهيئات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.

أهم أهداف برنامج الاعتماد المدرسي

يُذكر أن برنامج الاعتماد المدرسي، هو بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية، ويهدف:

1 – ضبط جودة المدخلات والعمليات.

2 – ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين.

3 – رفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية و البشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.