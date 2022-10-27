تغريم «ميتا» 24.7 مليون دولار لانتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية

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قضت محكمة أمريكية بفرض غرامة على شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قدرها 24.7 مليون دولار، جراء انتهاكها قوانين تمويل الحملات السياسية الحكومية 822 مرة.

أكبر عقوبة على تمويل الحملات الانتخابية

وقال بيان صادر عن المدعي العام في واشنطن، بوب فيرجسون، إن الغرامة “تمثل أكبر عقوبة على تمويل الحملات الانتخابية في أي مكان في البلاد على الإطلاق”.

وقال متحدث باسم “ميتا” إن الشركة تقيم خياراتها، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكان الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة كينج دوغلاس نورث هو الحد الأقصى المسموح به لأكثر من 800 انتهاك لقانون ممارسات الحملة الانتخابية العادلة في واشنطن.

وتم تمرير القانون من قبل الناخبين في عام 1972 وعززته الهيئة التشريعية في وقت لاحق.

ويتطلب قانون الشفافية في واشنطن من بائعي الإعلانات مثل Meta (تملك ميتا حاليا شركة فيسبوك) الاحتفاظ بأسماء وعناوين مشتري الإعلانات السياسية والكشف عنها علنا، ووجهة هذه الإعلانات، وكيفية دفع الإعلانات، وإجمالي عدد مرات مشاهدة كل إعلان.

وقدمت شركة ميتا طعنًا بحجة أن القانون غير دستوري ويكاد يكون من المستحيل الامتثال له بشكل كامل.

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