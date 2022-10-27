يتضمن 9 مليارات دولار.. وزير المالية المصري: هذه تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

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أعلنت مصر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لـ 6 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده نجحت في الوصول إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولي” على مستوى الخبراء.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الاتفاق ينص على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 6 أشهر.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط إن الاتفاق يتضمن 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الشركاء الدوليين، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

صندوق النقد الدولي يعمل بشكل جاد مع مصر

من جهتها، قالت سيلين آلار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الصندوق يعمل بشكل جاد مع مصر، مؤكدة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع، وصندوق النقد يعمل مع مصر فيما يتعلق بتعديلات الاقتصاد الكلي.

وقبل قليل، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا غير متوقع بخفض الجنيه أمام الدولار لتكسر العملة الأجنبية الأمريكية حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا للمرة الأولى في تاريخها.

وبلغ سعر الصرف 22.50 جنيهًا للدولار فور القرار، قبل أن يخفف التراجع إلى 22.25 جنيهًا.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

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