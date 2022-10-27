الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تغريم «ميتا» 24.7 مليون دولار لانتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية
«تقويم التعليم» توقع 6 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي في هذه المناطق
يتضمن 9 مليارات دولار.. وزير المالية المصري: هذه تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
رصد 65 منشأة لمخالفات تتعلق بتوفر الأدوية وعدم الالتزام بالتبليغ اللحظي لتحرك الدواء
عاجل.. إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية
«كفاءات حلول الأعمال» تُعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

يتضمن 9 مليارات دولار.. وزير المالية المصري: هذه تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

يتضمن 9 مليارات دولار.. وزير المالية المصري: هذه تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

يتضمن 9 مليارات دولار.. وزير المالية المصري: هذه تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
٠١:٤٢:٢٢ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لـ 6 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده نجحت في الوصول إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولي” على مستوى الخبراء.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الاتفاق ينص على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 6 أشهر.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط إن الاتفاق يتضمن 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الشركاء الدوليين، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

صندوق النقد الدولي يعمل بشكل جاد مع مصر

من جهتها، قالت سيلين آلار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الصندوق يعمل بشكل جاد مع مصر، مؤكدة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع، وصندوق النقد يعمل مع مصر فيما يتعلق بتعديلات الاقتصاد الكلي.

وقبل قليل، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا غير متوقع بخفض الجنيه أمام الدولار لتكسر العملة الأجنبية الأمريكية حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا للمرة الأولى في تاريخها.

وبلغ سعر الصرف 22.50 جنيهًا للدولار فور القرار، قبل أن يخفف التراجع إلى 22.25 جنيهًا.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه

الكلمات الدلالية:
الجنيه المصري الدولار الأمريكي العملة المصرية صندوق النقد الدولي مصر

مواد ذات صلة

المزيد
وزير العمل: تصنيف “بيع التأشيرات” كـ”اتجار بالبشر”

وزير العمل: تصنيف “بيع التأشيرات” كـ”اتجار بالبشر”

٠٧:٥١ ص، الخميس، ٠٨ مايو ٢٠١٤
شرطة القطيف: إطلاق نار أصاب رجل أمن وأشعل النار بأنبوب للنفط

شرطة القطيف: إطلاق نار أصاب رجل أمن وأشعل النار بأنبوب للنفط

١٠:١٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٤
القوات المسلحة تدمّر 3 مركبات حوثية وتقتل 35 انقلابياً على الحدود

القوات المسلحة تدمّر 3 مركبات حوثية وتقتل 35 انقلابياً على الحدود

٠٤:٤١ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
شاب يرقص بـ«الخنجر» وسط طريق عام بالدمام ويُعرقل حركة السير (فيديو)

شاب يرقص بـ«الخنجر» وسط طريق عام بالدمام ويُعرقل حركة السير (فيديو)

٠٢:٥٣ ص، الجمعة، ٢١ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *