رصد 65 منشأة لمخالفات تتعلق بتوفر الأدوية وعدم الالتزام بالتبليغ اللحظي لتحرك الدواء

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها رصدت خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 65 منشأة لعدم التزامهم بالآتي:

1 – التبليغ المباشر لتحرك الدواء.

2 – عدم التزام بعضها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة.

3 – تخلفهم عن الإبلاغ عن نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة.

42 منشأة لم تلتزم بالتبليغ المباشر

وأوضحت أن مفتشيها رصدوا 42 منشأة لم تلتزم بالتبليغ المباشر «اللحظي» لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد، و8 منشآت صيدلية «مصانع، وكلاء الأدوية» تخلفت عن توفير 12 مستحضرًا، إضافةً لعدم التزام 15 منشأة بالإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

قيمة الغرامات بلغ نحو 1.6 مليون ريال

وأكدت أن مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة بلغ نحو 1.6 مليون ريال، وذلك تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

وأضافت أنه يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

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كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.

وأشارت الهيئة، إلى أنها توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.