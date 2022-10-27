عاجل.. إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

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أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي رقم (66) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1444هـ.

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وكانت الكلية فتحت باب القبول بها في يونيو الماضي وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي ، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي ، انساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

5- أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

6- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

7- ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

8- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

9- أن يكون حاصلاً على درجة الاختبار التحصيلي بحيث لا تقل عن (65%) للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية).

10- ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

11- ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

12- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

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