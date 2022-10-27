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عاجل.. إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

عاجل.. إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

عاجل.. إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية
٠١:١٤:٥٢ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي رقم (66) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1444هـ.

الاستعلام عن النتائج

وللاستعلام عن نتائج المرشحين للقبول النهائي: (اضغط هنا)

وكانت الكلية فتحت باب القبول بها في يونيو الماضي وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي ، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي ، انساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

5- أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

6- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

7- ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

8- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

9- أن يكون حاصلاً على درجة الاختبار التحصيلي بحيث لا تقل عن (65%) للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية).

10- ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

11- ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

12- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

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