إعلام إيراني: مقتل أحد أفراد الحرس الثوري خلال اشتباكات في طهران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل أحد أفراد الحرس الثوري خلال اشتباكات مع المتظاهرين الغاضبين في العاصمة طهران ليلة أمس.

القتيل هو الرائد أمير كمندي

وأكدت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية في إيران، مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال احتجاجات أمس في العاصمة طهران، مبينة أن القتيل هو الرائد أمير كمندي.

تظاهر المئات من سكان مدينة مهاباد غرب إيران

وحسب «إيران إنترناشيونال» فقد أظهر مقطع فيديو تظاهر المئات من سكان مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، اليوم الخميس، حيث تم إشعال النار في أحد المباني الحكومية في المدينة وسط هتافات ضد المرشد علي خامنئي.

إصابة عدد من المتظاهرين بجروح بالغة

وبعد سماع إطلاق النار بشكل متواصل، أصيب عدد من المتظاهرين في مدينة مهاباد، بجروح بالغة اليوم الخميس بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات النظام.

المحتجون يقتحمون مبنى الحكومة بمهاباد

يأتي هذا في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات حاشدة في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، على خلفية مقتل أحد المتظاهرين برصاص الأمن الإيراني مساء أمس الأربعاء، حيث اقتحم المحتجون مبنى الحكومة في المدينة وسيطروا عليه، تنديدًا بقتل السلطات للشاب إسماعيل مولودي.

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