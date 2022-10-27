«كفاءات حلول الأعمال» تُعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة كفاءات حلول الأعمال (Kafaat)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

وقالت الشركة إن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- شريك استثمار

-المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.

-ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير (مفضل).

-سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات.

2- مدير الخدمة الرقمية

-درجة البكالوريوس في المواد ذات الصلة بالتكنولوجيا.

-سنوات الخبرة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة التشغيلية في دور قدم خدمات تكنولوجيا المعلومات لشركات المؤسسات الكبيرة.

3- مدير استثمار أول

-درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المالية أو أي مجال ذي صلة.

-ماجستير أو ماجستير في إدارة الأعمال (مفضل).

-المؤهلات المهنية – CFA ، CAIA ، إلخ.

-سنوات الخبرة: 7 – 11 سنة.

4- مدير الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة

-درجة البكالوريوس في القانون أو الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

-ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في أي مجال ذي صلة (مفضل).

-سنوات الخبرة: 6 إلى 8 سنوات خبرة في دور مماثل.

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