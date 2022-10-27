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مسؤول: المملكة أنفقت أكثر من 20 مليار ريال لدعم الصادرات منذ كورونا
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مسؤول: المملكة أنفقت أكثر من 20 مليار ريال لدعم الصادرات منذ كورونا

مسؤول: المملكة أنفقت أكثر من 20 مليار ريال لدعم الصادرات منذ كورونا

مسؤول: المملكة أنفقت أكثر من 20 مليار ريال لدعم الصادرات منذ كورونا
١٢:٤٣:٤٠ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك التصدير والاستيراد، المهندس سعد الخلب، أن المملكة أنفقت أكثر من 20 مليار ريال لدعم الصادرات منذ بداية جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان تحويل الأعمال المصرفية والاستثمار من أجل الاقتصاد المرن، عبر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح الخلبإن أن البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية تحولت إلى بنوك داعمة للصادرات والتجارة، خلال أوقات الغموض.

وأضاف أن الصلاحية الأساسية للبنك هو هيئة ائتمان للصادرات وتسهيلها، وتطوير المؤسسات المالية من خلال دعم الحكومة للتجارة الخارجية وتنمية والصادرات.

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

وأشار إلى أن المملكة لديها المبادرة لتمكين التجارة العالمية؛ وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي بين 3 قارات ومواردها الطبيعية.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، الثلاثاء، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

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الكلمات الدلالية:
التصدير بنك التصدير كورونا مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مستقبل الاستثمار

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