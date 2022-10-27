«الطاقة الدولية»: ذروة انبعاثات الكربون في العالم في هذا الموعد

تواصل – وكالات:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، أنها تتوقع أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، بسبب إعادة توجيه عميقة لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2022، حذرت الوكالة من الشروخ بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً ببذل جهد دولي كبير لسدّ هذه الفجوة المقلقة.

تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي

يأتي هذا في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، مؤكدًا أن الشركة تهدف لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة ‎الكربون لتخفيض ‎الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

تنظيم أكبر مزاد على مستو ى العالم

وتتخذ الشركة من ‎الرياض مقراً لها في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالميًا لتداول ‎الائتمان الكربوني 25 أكتوبر خلال مؤتمر ‎مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض.

دعم مبادرات المملكة

ومن المقرر أن يكون للشركة دور هام في تعزيز جهود ‎صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير ‎التغير المناخي وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

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