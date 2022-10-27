الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الطاقة الدولية»: ذروة انبعاثات الكربون في العالم في هذا الموعد
«الصحة» تُسجل 294 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعاف
عبر «أبشر».. بدء تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز الإلكتروني
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات
عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه
بنسبة إنجاز 116%.. ديوان المظالم يُعلن عن التقرير الربع السنوي الأول من حجم العمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الطاقة الدولية»: ذروة انبعاثات الكربون في العالم في هذا الموعد

«الطاقة الدولية»: ذروة انبعاثات الكربون في العالم في هذا الموعد

«الطاقة الدولية»: ذروة انبعاثات الكربون في العالم في هذا الموعد
١٢:٤١:١٣ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، أنها تتوقع أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، بسبب إعادة توجيه عميقة لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2022، حذرت الوكالة من الشروخ بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً ببذل جهد دولي كبير لسدّ هذه الفجوة المقلقة.

تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي

يأتي هذا في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، مؤكدًا أن الشركة تهدف لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة ‎الكربون لتخفيض ‎الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

تنظيم أكبر مزاد على مستو ى العالم

وتتخذ الشركة من ‎الرياض مقراً لها في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالميًا لتداول ‎الائتمان الكربوني 25 أكتوبر خلال مؤتمر ‎مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض.

دعم مبادرات المملكة

ومن المقرر أن يكون للشركة دور هام في تعزيز جهود ‎صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير ‎التغير المناخي وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

اقرأ أيضًا:

«الاستثمارات العامة»: نجاح تداول 1.4 مليون طن من الكربون في أكبر مزاد بالعالم

الكلمات الدلالية:
أسواق الطاقة العالمية الرياض الوكالة الدولية للطاقة انبعاثات الكربون

مواد ذات صلة

المزيد
استشهاد رجلي أمن من منسوبي أمن المنشآت في الدمام

استشهاد رجلي أمن من منسوبي أمن المنشآت في الدمام

٠٨:١٢ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦
انفجار يستهدف منزل السفير الإيراني في طرابلس الليبية

انفجار يستهدف منزل السفير الإيراني في طرابلس الليبية

٠٣:٤٤ م، الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠١٥
“كبار العلماء” تناقش حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء.. الأحد المقبل

“كبار العلماء” تناقش حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء.. الأحد المقبل

١٢:٣٩ م، الأحد، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٤
السيطرة على حريق بسكن الممرضات في مستشفى وادي الدواسر

السيطرة على حريق بسكن الممرضات في مستشفى وادي الدواسر

٠١:٢٩ م، الجمعة، ٠٣ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *