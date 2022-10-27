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«الصحة» تُسجل 294 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعاف
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«الصحة» تُسجل 294 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعاف

«الصحة» تُسجل 294 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعاف

«الصحة» تُسجل 294 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعاف
١٢:٣٣:١٣ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 235 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 821246 حالة.

235 حالة تعاف

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 235 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 807364 حالة.

وأكّدت «الصحة»، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9401 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا الصحة كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

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