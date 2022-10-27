الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الالكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مدير الإنتاج.
2 – اختصاصي اتصالات تسويقية.
3 – مدير مراكز الزوار.
4 – تنفيذية إنتاج خدمات الإنتاج.
5 – رئيس عمليات الإنتاج.
6 – أخصائي أول عمليات التذاكر.
7 – مستشار العمليات لوسائل الإعلام والاتصالات.
8 – مساعد تنفيذي.
9 – مدير اتصالات الشركات.
10 – مدير شراكات العلامة التجارية.
11 – مدير تسويق الأحداث.
12 – مدير الخبرة السياحية.
13 – تنفيذي عمليات كبار.
14 – مدير النقل.
15 – مدير الأصول الرقمية.
16 – التنفيذية للإنتاج السياحي والتراث.
17 – مدير العلامة التجارية للشركات.
18 – مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.
19 – مساعد تنفيذي.
20 – أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.
21 – وغيرها.
* طريقة التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).