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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات
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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات
١٢:٢٠:٢٢ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الالكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير الإنتاج.

2 – اختصاصي اتصالات تسويقية.

3 – مدير مراكز الزوار.

4 – تنفيذية إنتاج خدمات الإنتاج.

5 – رئيس عمليات الإنتاج.

6 – أخصائي أول عمليات التذاكر.

7 – مستشار العمليات لوسائل الإعلام والاتصالات.

8 – مساعد تنفيذي.

9 – مدير اتصالات الشركات.

10 – مدير شراكات العلامة التجارية.

11 – مدير تسويق الأحداث.

12 – مدير الخبرة السياحية.

13 – تنفيذي عمليات كبار.

14 – مدير النقل.

15 – مدير الأصول الرقمية.

16 – التنفيذية للإنتاج السياحي والتراث.

17 – مدير العلامة التجارية للشركات.

18 – مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.

19 – مساعد تنفيذي.

20 – أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.

21 – وغيرها.

* طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الهيئة الملكية محافظة العلا مختلف المؤهلات وظائف شاغرة

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