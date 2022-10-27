الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات

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أعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الالكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير الإنتاج.

2 – اختصاصي اتصالات تسويقية.

3 – مدير مراكز الزوار.

4 – تنفيذية إنتاج خدمات الإنتاج.

5 – رئيس عمليات الإنتاج.

6 – أخصائي أول عمليات التذاكر.

7 – مستشار العمليات لوسائل الإعلام والاتصالات.

8 – مساعد تنفيذي.

9 – مدير اتصالات الشركات.

10 – مدير شراكات العلامة التجارية.

11 – مدير تسويق الأحداث.

12 – مدير الخبرة السياحية.

13 – تنفيذي عمليات كبار.

14 – مدير النقل.

15 – مدير الأصول الرقمية.

16 – التنفيذية للإنتاج السياحي والتراث.

17 – مدير العلامة التجارية للشركات.

18 – مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.

19 – مساعد تنفيذي.

20 – أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.

21 – وغيرها.

* طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).