عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه

تواصل – فريق التحرير:

هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأمريكية ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه بعد بيان للبنك المركزي، اليوم، أكد فيه أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.

وبلغ سعر الصرف 22.50 جنيهًا للدولار فور القرار، قبل أن يخفف التراجع إلى 22.25 جنيهًا.

إعطاء الأولوية لتحقيق استقرار الأسعار

وأشار أنه سيتم إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، موضحًا أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

اقرأ أيضًا:

موجز الظهيرة| القتل تعزيراً لمواطن هرّب المخدرات بالجوف.. و«ساما» تنفي وقف تداول الجنيه المصري

الدولار يقفز أمام الجنيه المصري ويسجل رقمًا قياسيًا

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو