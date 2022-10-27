الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن عشرات الوظائف لمختلف المؤهلات
عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه
بنسبة إنجاز 116%.. ديوان المظالم يُعلن عن التقرير الربع السنوي الأول من حجم العمل
صباح اليوم.. شاهد جريان شعيب الأديرع نتيجة الأمطار في حائل
للأمهات.. الصحة: 3 علامات تُحتّم فحص عين طفلك بشكل عاجل
العرب ثاني أكبر مستورد من المملكة بحصة 14% بعد الصين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه

عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه

عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه
١٢:٠٢:٤٢ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأمريكية ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه بعد بيان للبنك المركزي، اليوم، أكد فيه أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.

وبلغ سعر الصرف 22.50 جنيهًا للدولار فور القرار، قبل أن يخفف التراجع إلى 22.25 جنيهًا.

إعطاء الأولوية لتحقيق استقرار الأسعار

وأشار أنه سيتم إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، موضحًا أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

اقرأ أيضًا:

موجز الظهيرة| القتل تعزيراً لمواطن هرّب المخدرات بالجوف.. و«ساما» تنفي وقف تداول الجنيه المصري

الدولار يقفز أمام الجنيه المصري ويسجل رقمًا قياسيًا

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي المصري الجنيه الدولار الريال السعودي تعويم الجنيه سعر الدولار أمام الريال هبوط الجنيه

مواد ذات صلة

المزيد
ينبع.. إنقاذ طفلة من الغرق في شاطئ كورنيش الهيئة الملكية

ينبع.. إنقاذ طفلة من الغرق في شاطئ كورنيش الهيئة الملكية

٠١:٥٩ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
«مدني المدينة» ينقذ 26 ممرضة من حريق مسكنهن بالعلا (صور)

«مدني المدينة» ينقذ 26 ممرضة من حريق مسكنهن بالعلا (صور)

٠٥:٢٤ م، الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥
«التعليم» تستقبل المرشحين للمرحلة الثانية من برنامج «خبرات»

«التعليم» تستقبل المرشحين للمرحلة الثانية من برنامج «خبرات»

٠٨:١٢ م، الأثنين، ١٧ يوليو ٢٠١٧
مختص في التغذية العلاجية يحذر: استخدام المنتجات الرياضية بشكل خاطئ يسبب الوفاة (فيديو)

مختص في التغذية العلاجية يحذر: استخدام المنتجات الرياضية بشكل خاطئ يسبب الوفاة (فيديو)

٠٩:٠٩ م، الجمعة، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *