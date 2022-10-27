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بنسبة إنجاز 116%.. ديوان المظالم يُعلن عن التقرير الربع السنوي الأول من حجم العمل

بنسبة إنجاز 116%.. ديوان المظالم يُعلن عن التقرير الربع السنوي الأول من حجم العمل

بنسبة إنجاز 116%.. ديوان المظالم يُعلن عن التقرير الربع السنوي الأول من حجم العمل
١١:٥٣:٢٢ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن ديوان المظالم، اليوم، عن التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1444هـ.

32605 دعاوى في 60406 جلسات رقمية

وأوضح أن عدد الدعاوى والطلبات التي تم إنجازها بمحاكم ديوان المظالم في جميع مناطق المملكة وفي مختلف مراحل التقاضي خلال الربع السنوي الأول من العام الهجري الحالي 1444هـ هو 32605 دعاوى؛ عُقد لها 60406 جلسات رقمية، وبنسبة إنجاز 116% من حجم العمل بزيادة 9578 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع السنوي الأخير من العام المنصرم.

رفع نسب الإنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة

وذكر التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الفترة ذاتها من هذا العام هو 28091 دعوى، حيث يعتمد ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيسه الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في نشر هذه الأرقام تحقيقاً للشفافية ولرفع نسب الإنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وقبل أسبوع أعلن ديوان المظالم، عن توقف مؤقت لبوابة ديوان المظالم الرقمية لإجراء أعمال الصيانة للخدمات الرقمية.

وأكد أنه سعيًا منه لتطوير خدماته الرقمية، وتقديم أفضل الحلول الممكنة، لبيئة رقمية آمنة، أجريت أعمال صيانة للخدمات الرقمية على مدار ثلاثة أيام.

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الكلمات الدلالية:
التقرير الربع السنوي حجم العمل ديوان المظالم عدد الدعاوى

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