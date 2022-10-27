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عبر «أبشر».. بدء تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز الإلكتروني
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عبر «أبشر».. بدء تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز الإلكتروني

عبر «أبشر».. بدء تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز الإلكتروني

عبر «أبشر».. بدء تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز الإلكتروني
١٢:٢٢:١٠ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بدأت المديرية العامة للجوازات المرحلة الثالثة لإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني، وأتاحت إصداره لجميع المواطنين من خلال منصة أبشر.

وأوضحت أنه يمكن للمواطن إصدار جوازه الإلكتروني أو للتابعين له من خلال تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني عبر خدمات أفراد الأسرة في منصة أبشر.

الهوية الوطنية متطلب إلزامي

وأشارت إلى أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار الجواز للفئة العمرية من (10) سنوات فأكثر.

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر.

وأكدت أن خدمة تسلّم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في منصة أبشر، منوهة بأهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الجواز الإلكتروني الجوازات جواز السفر الإلكتروني

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