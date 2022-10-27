صباح اليوم.. شاهد جريان شعيب الأديرع نتيجة الأمطار في حائل

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت صباح اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية بـ”شعيب الأديرع” نتيجة الأمطار في منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات من الأمطار وجرت السيول المتدفقة بحائل في شعيب الأديرع.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه توقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من المنطقة الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية وشمال المنطقة الوسطى.

سماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومثيرة للأتربة والغبار.

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