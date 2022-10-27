مياه «ايفال» وانتشارها الواسع في كل مناطق المملكة

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بعد طرح مياه «ايفال» حديثًا في أسواق المملكة العربية السعودية، تمكنت وبجودتها العالية، وإنتاجها المحلي، وأسعارها المنافسة، من تحقيق انتشار واسع وطلبات عالية على صعيد المملكة.

نجاح مياه «ايفال» في فترة قصيرة جدًا وانتشارها الواسع في كل أنحاء المملكة العربية السعودية يكمن في جودة عبواتها الأنيقة ومياهها الصافية، وذلك يرجع لاستخدامها أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة محليًا ودوليًا من “ألمانيا ولوكسمبورج”، وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة عالميًا.

وتهدف مياه «ايفال» إلى أن تصبح أكبر شركة مياه شرب معبأة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، كما تطمح إلى التميز في هذا القطاع من خلال الاعتماد على طاقة إنتاجية ضخمة متمثلة في مصانعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، واعتماد أعلى معايير الجودة في العمليات التشغيلية واللوجستية، من خلال كوادر في خدمة العملاء وعمليات التوصيل.

وتهدف «ايفال» إلى تحقيق النجاح والتميز في صناعة مياه الشرب الصحية في المملكة، بحيث يتمحور هدفها الرئيس في أن تصبح الرائد في مجالها، وذلك بالاعتماد على أحدث الإجراءات لمراقبة ضمان الجودة لكافة منتجاتها، كما تقتضي إستراتيجية الشركة الاهتمام بأدق التفاصيل، وتلبية احتياجات السوق السعودي، ومواكبة تطوراته على كافة الأصعدة.

كما تركز مياه «ايفال» على الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، وتطبيق نهج الصناعة المستدامة في عملياتها، بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني المنبثق عن “رؤية المملكة 2030”.

تغطي مياه «ايفال» كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على تواجد منتجها في نطاق واسع، وتوفير خدمات التوصيل إلى معظم مناطق المملكة، كما أن الشركة توفر عددًا كبيرًا من مراكز التوزيع، وأسطول ضخم يتكون من أكثر من 1500 آلية ما بين شاحنات نقل كبيرة وصغيرة وسيارات للتوزيع داخل المدن.

وتعمل «ايفال» على اعتماد آليات ومفاهيم عصرية في خدمات العملاء؛ وذلك بهدف كسب المستهلك، وتقديم تجربة استثنائية من مياه «ايفال».

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة موقع «ايفال» الرسمي ( من هنا ).