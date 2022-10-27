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برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية
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برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية

برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية

برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية
١١:٢٣:١٥ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) عن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في (بقيق)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

-أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.

-الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.

-العمر (18 -24).

-اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).

-لائق طبياً وجسديا ً(عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات).

مزايا البرنامج:

– راتب شهري.

– التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.

– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.

– تأمين طبي.

– الوصول إلى المرافق الترفيهية.

– الزي الرسمي مجاناً.

– توفير الفطور والغداء مجاناً.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

المصدر و التفاصيل: اضغط هنا

نبذة عن الأكاديمية:

– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

رابط التقديم لحاملي الثانوية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي مبتدئ بالتوظيف

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