انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 في الأسواق، وسجل عيار 24 حوالي 200.85 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 184.11 ريال.

عيار 21 يسجل 175.75 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 175.75 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 150.64 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 117.16 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.42 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6246 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1406 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 200,850 ريالاً.

أسعار الذهب أمس في الأسواق

وأمس، سجل عيار 24 حوالي 201.44 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 184.65 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 176.26 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18، أمس، نحو 151.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 117.50 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.72 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6265 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1410 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 201,436 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

صور مثيرة للجدل بشأن احتياطي الذهب في دولة عربية.. هذه حقيقتها

أسعار الذهب تحلّق قرب أعلى مستوى منذ أسبوعين

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

للأمهات.. ماذا تعرفين عن السائل الذهبي؟ أغلى هدية لطفلك