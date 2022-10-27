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«التجارة» تُشهّر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات غذائية مغشوشة
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«التجارة» تُشهّر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات غذائية مغشوشة

«التجارة» تُشهّر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات غذائية مغشوشة

«التجارة» تُشهّر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات غذائية مغشوشة
١١:٢٧:١٤ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية تختص في بيع الأغذية، والبائع المسؤول مقيم من جنسية ميانمارية، إثر حيازة وعرض وبيع نحو 600 منتج غذائي مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية (خضراوات وأسماك وعصائر وحلويات).

وجاء التشهير بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

مكافحة الغش التجاري

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وتحثُّ الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 .

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«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر

الكلمات الدلالية:
التجارة تشهر منتجات مجهولة المصدر منتجات مغشوشة وزارة التجارة

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