اليوم 36 مئوية.. استمرار الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن، و35 درجة في الدمام ووادي الدواسر وبريدة والأحساء والخرج، و34 درجة في الرياض وجدة والقنفذة وينبع والعلا، و33 في رفحاء والمجمعة؟

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 25 درجة، بينما سجلت الباحة 24 درجة مئوية.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع فستكون الأجواء – بمشيئة الله – حارة نسبيًا على معظم مناطق الخليج نهارًا عدا المنطقة الشمالية والمرتفعات الجبلية، معتدلة نهارًا ومن معتدلة ليلاً إلى باردة فجرًا على معظم المناطق.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه توقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من المنطقة الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية وشمال المنطقة الوسطى.

سماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومثيرة للأتربة والغبار.

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