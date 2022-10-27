لعلَّ ربَّ السما والكونِ يُنجينا.. آلاف المعتمرين يلجأون إلى الله بالدعاء (فيديو)

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أظهر فيديو، وثقته قناة الإخبارية بعدستها، آلاف المعتمرين وهم يؤدون مناسكهم بانسيابية حركية رائعة في صحن الطواف بالكعبة.

مشاعر إيمانية عظيمة يعيشها المعتمرون في أطهر بقاع الأرض، حيث الصفاء والنقاء والطهارة، يؤدون مناسكهم في هدوء وأمان وسكينة، لا فرق بين غني وفقير بينهم، جاءوا جميعًا طمعًا في الغفران.

ومن أعلى تظهر اللقطات آلاف المعتمرين يطوفون حول الكعبة المشرفة ويدعون ربهم بأدعية كثيرة ومتنوعة آملين في أن يغفر لهم خطاياهم.

مشاعر إيمانية جليلة يحلم بها ملايين المسلمين حول العالم

تلك المشاعر الإيمانية العظيمة يحلم بها ملايين المسلمين حول العالم، جميعهم يتمنون الوقوف في هذا الموقف، والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم، ولسان حالهم يقول:

يا مسجدُ اللهِ إن الشوقَ يغمرنا *** لرشفةٍ مِن طهورِ الماءِ تروينا

إلى طوافٍ ببيتِ اللهِ يُسعدنا *** سعياً إلى اللهِ ربِّ العرشِ بارينا

لسجدةٍ في رحابِ الطُهرِ نسجدُها *** لعلَّ ربَّ السما والكونِ يُنجينا

مِن هولِ نارٍ؛ فلا نقوى تحمّلها *** ونستغيثُ بهِ؛ نرجوهُ عِلّينا

ولعل اللافت للانتباه أن صحن الكعبة لا يخلو أبدًا من المصلين والطائفين حتى في أشد الأوقات برودة، حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء العمرة في مثل هذه الأوقات.

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