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في 3 دقائق.. احْمِ نفسك من الإصابة بفيروس «الأيدي القذرة»
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في 3 دقائق.. احْمِ نفسك من الإصابة بفيروس «الأيدي القذرة»

في 3 دقائق.. احْمِ نفسك من الإصابة بفيروس «الأيدي القذرة»

في 3 دقائق.. احْمِ نفسك من الإصابة بفيروس «الأيدي القذرة»
١٠:٤٧:٣٨ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، أنه يمكن الوقاية من التهاب الكبد А بفيروس «الأيدي القذرة» في 3 دقائق فقط.

ويسمى التهاب الكبد А بـ”مرض الأيدي القذرة”، لأنه يمكن الإصابة به إذا لم نتبع قواعد النظافة الشخصية.

غسل اليدين بالماء والصابون

وأوضح الطبيب الروسي أنه من أجل تخفيض احتمال الإصابة بالتهاب الكبد А، يجب دائما غسل اليدين بالماء والصابون، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وقال إنه يكفي مسح اليدين بالمناديل المبللة بالكحول، صحيح قد تكون هذه المناديل الشيء الوحيد تحت تصرف الشخص، ولكن عليه في جميع الحالات الأخرى غسل اليدين بالماء والصابون.

وشدد على أنه يجب غسل اليدين مدة لا تقل عن ثلاث دقائق، بحيث تغسل المنطقة ما بين الأصابع والكف بصورة جيدة.

وتابع: “يجب أيضًا استخدام ألواح مختلفة لتقطيع الأسماك واللحوم، ويجب وضع الأطعمة في الثلاجة قبل مضي ساعتين على تحضيرها”.

ونصح الطبيب الروسي بضرورة شرب الماء المغلي أو استخدام أقراص خاصة لتطهير المياه، خلال الرحلات والنزهات.

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الكلمات الدلالية:
أهمية النظافة الشخصية التهاب الكبد الكبد الوقاية من التهاب الكبد

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