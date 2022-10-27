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هاشتاق “الراتب” يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: لا تنسو الفقراء والمحتاجين

هاشتاق “الراتب” يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: لا تنسو الفقراء والمحتاجين

هاشتاق “الراتب” يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: لا تنسو الفقراء والمحتاجين
١٠:٣٠:٢٨ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#الراتب” التريند في المملكة، اليوم الخميس، وسط آلاف التغريدات التي تبشر بموعد نزول الراتب الشهري من أماكن عملهم اليوم باعتباره نهاية الأسبوع.

ودعا المغردون إلى عدم نسيان الفقراء والمحتاجين في هذا اليوم خاصة وإنفاق جزء من الراتب على أعمال الخير والتقرب إلى الله بدلاً من صرفه بأكمله في أعمال أخرى وخروجات وغيرها.

وقالت مغردة: مع نزول ‎الراتب، لا تنسوا غيركم، تصدقوا ففي الصدقة شفاء مرض، ودفع بلاء، وتزكية أموال، وزيادة في الرزق، بإذن الله، ولا تنسوا الوالدين والقريبين منكم.

 إعلاء القيم السمحة من تعاليم الإسلام

وطالب المغردون بإعلاء تلك القيم السمحة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وهي مساعدة الفقراء وتقديم جزء من الدخل لهم لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

في سياق متصل، شدد البعض على ضرورة الادخار في الراتب وعدم صرفه مباشرة إلا في الوجهات المخصصة والأكثر  طلبًا، حيث يلجأ عدد من الأشخاص لصرف رواتبهم مباشرة ثم يضطرون إلى الاستدانة من الغير لتكملة باقي الشهر.

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