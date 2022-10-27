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للمقبلين على التقاعد.. أفضل طريقة للتخطيط لهذه المرحلة
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للمقبلين على التقاعد.. أفضل طريقة للتخطيط لهذه المرحلة

للمقبلين على التقاعد.. أفضل طريقة للتخطيط لهذه المرحلة

للمقبلين على التقاعد.. أفضل طريقة للتخطيط لهذه المرحلة
١٠:٣٦:٣٨ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا اللواء عبد الله السعدون، عضو مجلس الشورى سابقًا، إلى التخطيط الجيد لمرحلة ما بعد التقاعد.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشرها مجلس شؤون الأسرة.

وأضاف السعدون أن التقاعد مرحلة جميلة وفرصة نادرة للتمتع بالحياة، وامتلاك الحرية لممارسة ما يهوى المتقاعد، وهذا يتطلب أن يفكر الشخص بالتقاعد منذ بداية حياته الوظيفية، فيخطط لأن يصل الستين والسبعين وهو في صحة جيدة.

التخطيط للتقاعد

وقال إن أفضل طريقة للتخطيط للتقاعد هي أن يفكر الشخص بالتقاعد منذ بداية حياته الوظيفية، فيخطط لأن يصل الستين والسبعين وهو في صحة جيدة تتيح له الحرية في عمل ما يريد، وكي لا يصبح عالة على أسرته ووطنه.

وتابع: كما يجب أن يخطط لمشروعه الخاص والقريب إلى قلبه قبل التقاعد بسنوات، مع المحافظة على الأسس الثلاثة للحياة السعيدة واستمرار العطاء، وهي “الصحة والأسرة وما يكفي من المال”.

وبين أن التقاعد مرحلة جميلة وفرصة نادرة للتمتع بالحياة وامتلاك الحرية لممارسة ما يهوى المتقاعد، وليستمر في النشاط والعطاء.

ولفت إلى أن المتقاعد لديه من الخبرات والتجارب ما يؤهله للعمل بعد التقاعد ولكن بما يناسبه، مثل بدء مشروع خاص أو العمل بالاستشارات.

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