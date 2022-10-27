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استغرقت 6 ساعات في القصيم.. عملية نوعية لإصلاح قلب مشوه منذ 30 عامًا
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استغرقت 6 ساعات في القصيم.. عملية نوعية لإصلاح قلب مشوه منذ 30 عامًا

استغرقت 6 ساعات في القصيم.. عملية نوعية لإصلاح قلب مشوه منذ 30 عامًا

استغرقت 6 ساعات في القصيم.. عملية نوعية لإصلاح قلب مشوه منذ 30 عامًا
٠٩:٥٢:١٤ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تمكن الفريق الطبي المتخصص بجراحة القلب من إنقاذ حياة مريض بإجراء عملية نادرة ودقيقة استغرقت أكثر من 6 ساعات لإصلاح قلب مشوه يبلغ عمره 30 عاماً تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال تجمع القصيم الصحي إن أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا من إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة استمرت 6 ساعات وخمس دقائق من الفتح وحتى الإغلاق.

كان لديه تشوّه خلقي منذ ولادته

وأضاف أنه كان لديه تشوّه خلقي منذ ولادته في الصمام الأورطي أدى مع الوقت إلى حدوث تكلّس وتضيّق شديدين في حلقة الصمام، مما تسبب في إعاقة ضخ الدم بشكل طبيعي عبر الدورة الدمويّة إلى كامل أنحاء الجسم وأدى لتضخم في عضلة القلب كاد أن يودي بحياة المريض.

وبين التجمع أنه نظراً للتضيّق الشديد وصغر محيط حلقة الصمام فقد قام الفريق الطبي المتخصص بجراحة القلب في المركز بإجراء عملية توسعة للحلقة بحيث تكون ملائمة لزرع صمام أورطي جديد بقياس مناسب لمساحة جسم المريض وللقلب حتى يؤدي وظيفته بشكل طبيعي.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الحالي 2022م تمكن بفضل الله من إجراء 117 عملية جراحة في القلب للكبار تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

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