أحدهم بلغ وزنه 260 كيلو.. مواطنون يلجئون لهذه الطريقة لمواجهة السمنة

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كشف مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف، أنه خلال الأشهر الـ9 الماضية فقد 308 أشخاص أوزانهم بعد أن أجريت لهم عمليات «تكميم»، بسبب ارتفاع الوزن وزيادة نسبة السمنة وكتلة الجسم.

تم إجراء العمليات وفقًا لتقييم شامل للمرضى

وفي تصريحات لـ «عكاظ»، أوضح المتحدث باسم «صحة» الطائف سراج الحميدان، أنه تم إجراء العمليات وفقًا لتقييم شامل للمرضى، والتأكد من مدى حاجتهم الفعلية إلى هذا النوع من العمليات، عبر الفحص السريري والتحاليل الشاملة.

المرضى يخضعون بعد العملية لخطّة غذائية علاجية

وأشار إلى أن أعلى وزن سجله مريض عمره 42 عامًا تجاوز 260 كجم، موضحاً أن المرضى الذين كانوا يعانون من مرض السكري تحديدًا لوحظ بعد إجراء العمليات بفترة أن هناك تحسنًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، لافتًا إلى أن المرضى يخضعون بعد العملية لخطّة غذائية علاجية مناسبة لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ إجراء العملية.

لعلاج السمنة.. المجلس الصحي يتخذ هذه الخطوة

يأتي هذا في وقت وقّع فيه المجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع شركة نوفو نوردسك للتجارة في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرض السمنة في المملكة، ودعم إنشاء بيانات وطنية.

تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي بهذه الضوابط

فيما أكد مجلس الضمان الصحي، أن تطبيق المعايير الجديدة لتغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي، بدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي، ستشمل وفق المعايير الجديدة، مستفيدي التأمين الصحي الخاص بأصحاب الوثائق الجديدة والمجددة من هذا التاريخ وما بعده، وفق ما تتضمنه حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة.

ضوابط تغطية جراحات السمنة

وتتضمن الضوابط الجديدة أيضًا، أحقية التغطية التأمينية لإجراءات وعمليات السمنة في حال تجاوز كتلة الجسم 40 وأعلى دون مضاعفات، أو كتلة الجسم 35 وأعلى في حال وجود أمراض مزمنة مصاحبة، وتشمل جميع الفئات العمرية؛ وذلك حسب ما تنص عليه أفضل الممارسات الإكلينيكية.

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