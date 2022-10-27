ارتفاع أسعار النفط اليوم .. وبرنت يسجل 95 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا اليوم لتواصل صعودًا تجاوز ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار.

وبحسب “رويترز” فإن هناك مخاوف مستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدّت من المكاسب في آسيا.

صعود العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 95.89 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 88.10 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشهدت أسعار النفط تفاوتًا خلال الأيام الماضية ما بين الصعود والهبوط متأثرة بسعر الدولار وبما يجري في بورصة تكساس.

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