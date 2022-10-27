الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع أسعار النفط اليوم .. وبرنت يسجل 95 دولارًا للبرميل
تصيب مولودًا من بين كل 1000 في المملكة.. 17 مرضًا وراثيًا يهدد طفلك
بارقة أمل جديدة لمرضى أحد أكثر السرطانات شيوعًا
هل يؤثر راتب زوجتي وابنتي في صرف الدعم؟.. حساب المواطن يجيب
«ارتدوا الملابس الشتوية ».. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من البرودة والعقارب ليلًا
في هذه الحالة.. روسيا تهدد باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. وبرنت يسجل 95 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. وبرنت يسجل 95 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. وبرنت يسجل 95 دولارًا للبرميل
٠٩:٢٢:٠٧ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا اليوم لتواصل صعودًا تجاوز ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار.

وبحسب “رويترز” فإن هناك مخاوف مستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدّت من المكاسب في آسيا.

صعود العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 95.89 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 88.10 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشهدت أسعار النفط تفاوتًا خلال الأيام الماضية ما بين الصعود والهبوط متأثرة بسعر الدولار وبما يجري في بورصة تكساس.

اقرأ أيضا:

النفط يرتفع 3% بسبب زيادة الصادرات وتراجع الدولار

«سابك»: سنركز على تحويل النفط إلى عناصر كيميائية (فيديو)

«ارتدوا الملابس الشتوية ».. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من البرودة والعقارب ليلًا

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط اليوم النفط النفط اليوم خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
الكويت.. «الطبطبائي» ينفي استدعاءه للتحقيق بتهمة إهانة الشيعة

الكويت.. «الطبطبائي» ينفي استدعاءه للتحقيق بتهمة إهانة الشيعة

١٢:٥٧ ص، الجمعة، ١٤ أغسطس ٢٠١٥
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة وسحب رعدية على 4 مناطق

«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة وسحب رعدية على 4 مناطق

٠٩:٣٥ م، الجمعة، ١١ مارس ٢٠١٦
ترامب: كنت قاسيًا للغاية مع بوتين لكنه فاجأني بهذا الأمر الخطير

ترامب: كنت قاسيًا للغاية مع بوتين لكنه فاجأني بهذا الأمر الخطير

٠٦:٤٥ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢
لندن.. إخلاء 5 أبراج سكنية وإجلاء 800 أسرة خشية اندلاع حرائق

لندن.. إخلاء 5 أبراج سكنية وإجلاء 800 أسرة خشية اندلاع حرائق

٠٣:٥٥ م، السبت، ٢٤ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *