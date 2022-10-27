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10 نصائح للتخلص من الحموضة
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10 نصائح للتخلص من الحموضة

10 نصائح للتخلص من الحموضة

10 نصائح للتخلص من الحموضة
٠٩:٣٥:٢٣ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الحموضة المعوية عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء، فيؤدي إلى الشعور بحرقان في المعدة والحلق.

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل الامتناع عن التدخين، وفقدان الوزن، وتقليل كمية الأطعمة الحارة والدهنية على تقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة.

10 نصائح للتخلص من الحموضة

وحدد خبراء 10 نصائح يمكن عبر اتباعها التخلص من الحموضة وهي كالتالي:

1- تجنب المشروبات الغازية والكافيين واختر بدلاً منها شاي الأعشاب.

2- تناول كوباً من الماء الفاتر وكوبا من الحليب كل يوم.

3- أدخل الموز والبطيخ والخيار في نظامك الغذائي اليومي، فهي مفيدة في معالجة الحموضة.

4- تناول الخضراوات مثل الفاصوليا والجزر والبصل الأخضر وتجنب المخللات والصلصات الحارة والخل.

5- تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم.

6- حافظ على فترات طويلة بين الوجبات، وتناول وجبات صغيرة ولكن منتظمة.

7- يمكن شرب ماء الليمون مع السكر قبل الغداء بساعة لتقليل الحموضة.

8- اغلي بعض أوراق النعناع في الماء وتناول كوباً منها بعد الوجبات.

9- ابتعد عن التدخين.

10- تناول الليمون والموز واللوز والزبادي لتمنحك راحة فورية من الحموضة.

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